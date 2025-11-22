Dopo la scomparsa di Ornella Vanoni, tantissimi artisti hanno voluto dedicare un pensiero all'icona Senza fine. "Cara Ornella, mi hai regalato tanta dolcezza e tanto affetto. Ti voglio bene, la tua Silvia": è il pensiero di Silvia Toffanin.

"Ornella non può averci lasciato, lei voleva vivere. Una donna affascinante, intelligente e colta, autoironica, un’artista immensa… senza fine. Quanto ci mancherai amica mia", ha scritto sui social Loredana Bertè. "Artista straordinaria e Donna speciale. È stato per me un privilegio condividere tanti momenti belli, divertenti e indimenticabili. Mancherai tanto a tutti. Ti voglio bene Ornella": sono le parole di Amadeus.

Laura Pausini l'ha ricordata così sui social: "Ognuno ha i suoi cantanti preferiti, la mia era Lei. Riposa in Pace meravigliosa Ornella, la tua voce, la tua personalità, la tua luce, non ci lasceranno mai. Unica". "Che dolore. Grande Ornella. Senza di te, e senza la tua meravigliosa voce, la musica sembra svanire. Grazie per aver cantato delle mie canzoni. Questa era la nostra preferita: Amico mio, amore mio", ha scritto Cristiano Malgioglio, condividendo uno scatto con Ornella Vanoni.

Nel video sopra, i ricordi degli artisti di Ornella Vanoni.