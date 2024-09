Ornella Vanoni compie 90 anni. Nata a Milano il 22 settembre 1934, si è avvicinata alla musica sul finire degli anni Cinquanta e ad oggi vanta una carriera, scandita da grandi riconoscimenti e collaborazioni, tra le più longeve nella storia della musica italiana. Dopo aver frequentato diversi collegi all'estero, nel 1953 Ornella Vanoni torna a Milano per iscriversi all'Accademia di arte drammatica del Piccolo Teatro di Giorgio Strehler, con il quale avvierà anche una storia d'amore. Il mondo del teatro lascia sempre più spazio alla musica, che la vedrà presto protagonista sia come solista sia accanto ad altri grandi artisti. Tra questi viene esaltata la collaborazione con Gino Paoli, altro grande amore della cantante. Per lei, infatti, il cantautore di Monfalcone scriverà il capolavoro "Senza fine". Il 1960 è l'anno del matrimonio tra Ornella Vanoni e l'imprenditore Lucio Ardenzi, con il quale due anni dopo darà alla luce il suo primo figlio, Cristiano. Negli anni a seguire, Ornella Vanoni porta avanti diversi progetti teatrali che la catapulteranno persino ai palcoscenici di Broadway, ma senza tralasciare la carriera musicale che la vedrà più volte protagonista al Festival di Sanremo. Da qui la sua carriera è un ricco divenire di successi, collaborazioni artistiche, progetti che la portano in cima alle classifiche e ottimi risultati di vendite che ad oggi superano i 55 milioni di dischi. L'altro lato della medaglia, quello più intimo, vede la cantante combattere contro tre lunghe depressioni, affrontate e superate con la determinazione di sempre. "Finalmente mi hanno dato gli psicofarmaci e continuo a prenderli - aveva raccontato Ornella Vanoni in una recente intervista a Verissimo - Oggi posso essere triste, andare giù, ma non troppo giù perché c'è una barriera data dagli psicofarmaci". Sempre a Verissimo aveva anche lanciato un messaggio per sensibilizzare sull'importanza della salute mentale: "Se ne parla pochissimo, ma io invito tutti a parlarne e curarsi".

Nel video sopra, ripercorriamo la storia di Ornella Vanoni.