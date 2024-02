Ornella Muti sulla nascita di Naike: "Non ho mai pensato di abortire"

"Non ho mai avuto dubbi nel portare avanti la gravidanza. Io penso che di fronte alla vita non ci sia una possibilità di scelta, a meno che non ci siano dei drammi importanti. Nel momento in cui nasce una vita dentro di te, poi c’è qualcosa che si ferma. Lì nasce la mamma che protegge il proprio nucleo che sta crescendo". Ospite a Verissimo, Ornella Muti racconta la nascita della figlia Naike, avuta quando aveva 17 anni.

"Non ero preparata, però ho avuto tanto sostegno, soprattutto da mia sorella. Io dovevo iniziare il film di Mario Monicelli e mi hanno detto: Mai sei pazza? Devi fare questo film importante, e se diventi grassissima?", ricorda l'attrice, rivivendo le preoccupazioni di quel periodo. "Sono andato da Mario e gli ho detto di essere incinta e di sostituirmi, se avesse voluto. Ma non l’ha fatto".

Ornella Muti spiega quindi che non ha mai pensato all'idea dell'aborto: "Non puoi dire di non fare un figlio perché devi fare un film, questo nella mia testa non può entrare". Sul rapporto con il padre di Naike spiega: "Ho avuto alcuni rapporti con lui, ma preferivo fosse solo mia. Le situazioni sono complicate. Sono andata ad infilarmi in situazioni in cui non sarei dovuta andare".

La figlia, che porta il cognome della madre, non ha mai fatto domande per molti anni: "Fino a nove anni non ha mai voluto sapere la sua storia, poi quando me l’ha chiesto è stato difficile. Io sono dispiaciuta del fatto di non aver dato una situazione chiara a Naike, ma lei è molto forte".

Ornella Muti, oggi, non vede un uomo accanto a lei nella sua vita: "Non lo so se ho voglia di una nuova relazione. Se ho sbagliato in alcuni rapporti è perché cercavo delle cose che forse non c'erano, che vedevo solo io".