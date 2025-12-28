Ornella Muti: "Con Adriano Celentano una bellissima avventura"

Ornella Muti chiarisce a Verissimo la verità sul suo rapporto con Adriano Celentano con cui ha lavorato sui set dei loro film, diventati cult, Il bisbetico domato (1980) e Innamorato pazzo (1981).



"Per me, quando ho avuto delle storie, pensavo di amare. Non ho mai pensato di avere una storia tanto per", ammette l'attrice, 70 anni, che nel suo libro Questa non è Ornella Muti parla di "amore" nelle pagine dedicate ad Adriano Celentano. Ripensando alla loro relazione oggi, Ornella Muti dice: "Se torno indietro e non guardo il dopo - cioè a tutto il gossip - è stata una bellissima avventura".



Durante la relazione con Adriano Celentano, Ornella Muti era legata a Federico Fachinetti, diventato poi suo marito. "Con Federico ne abbiamo parlato, è stato un problema che abbiamo risolto soprattutto grazie a lui che è un uomo molto intelligente", racconta l'attrice, che è stata sposata con Federico Fachinetti dal 1988 al 1996 e con cui ha avuto i figli Carolina (1984) e Andrea (1987).



