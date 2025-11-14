Orietta Berti, l'addio all'amato "gattone Fred": "Per 16 anni ci ha regalato un affetto e un'empatia unici"

"Care amiche e cari amici, purtroppo la settimana scorsa anche il nostro caro e meraviglioso gattone Fred, 'Freddy', ci ha lasciato e ha raggiunto in cielo i nostri cari amici a quattro zampe": con queste parole Orietta Berti annuncia la scomparsa dell'amato gatto di casa Fred.



La cantante, 82 anni, descrive così il suo gattone: "Fred era per me 'il gatto più bello del mondo'. Lo chiamavamo 'L'Adone' perché era bellissimo ed elegantissimo nei modi, era di una dolcezza incredibile e per 16 anni ci ha regalato un affetto e un'empatia unici. Quante fusa, quante carezze, abbracci e coccole. Pesava 12 chili, sembrava una lince bianca, ma era tanto buono e dolcissimo".



Orietta Berti racconta anche il primo incontro con Fred: "Ricordo quando mio figlio Omar lo trovò abbandonato per strada sotto una macchina, smarrito e indifeso. Era un batuffolo bianco piccolissimo di pochi mesi, che con le sue zampette e la codina lo seguì fino a casa nostra, come se avesse deciso lui, il piccolo Fred, di essere adottato dalla nostra famiglia".



La cantante è una grandissima amante degli animali, che hanno sempre fatto parte della sua vita: "Fred ha donato a tutti noi un affetto quotidiano, tantissima gioia e un amore incondizionato. Hanno sempre tanto da insegnare a noi esseri umani. Sapete bene che da sempre per me, e per i miei cari, i nostri 'amici a quattro zampe', cani, gatti e animali vari, hanno fatto parte della nostra famiglia, della nostra vita, come veri e propri figli, fratelli ed amici. Ringrazio il Signore di avermi, e di averci, regalato la gioia di averli incontrati e di aver condiviso una parte del percorso di vita insieme fatto di tante emozioni. Voler bene agli animali e voler bene all'ambiente significa voler bene al prossimo e in un certo senso è voler bene a sé stessi"



"Ciao caro 'Freddy', ciao caro 'Adone', grazie per tutto l'affetto che ci hai regalato", conclude Orietta Berti, che lo scorso maggio ha detto addio a un altro importante membro della sua famiglia: la cagnolina Olimpia. "Ha raggiunto in cielo suo fratello, il nostro caro cagnolone Otello che mancò nel novembre 2022. Olimpia, come suo fratello Otello, era di una dolcezza incredibile ed entrambi, con caratteri diversi, hanno donato a tutta la nostra famiglia un affetto infinito", aveva scritto la cantante sui social annunciando la scomparsa dell'amata cagnolina di casa.



Nel 2022, Orietta Berti, ospite a Verissimo insieme al figlio Otis, aveva parlato proprio della scomparsa di Otello, mancato poco prima. "È mancato il mio Otello, il mio cane Corso, che avevamo da otto anni. Ha sofferto un po', ma l'abbiamo fatto addormentare dolcemente e l'abbiamo tenuto con noi nel nostro giardino. Gli animali ti danno tanto e non chiedono niente in cambio, non ti deludono mai perché sono sempre fedeli e sinceri. Quando un animale sta con te per tanti anni, fa parte proprio della famiglia. Noi abbiamo in casa anche cinque gatti e quando è scomparso Otello sono venuti giù perché non lo sentivano più abbaiare e non sentivano più il suo odore", aveva raccontato la cantante commossa.