Orietta Berti e suo marito Osvaldo Paterlini festeggiano 57 anni di matrimonio: il 14 marzo del 1967, la cantante e il suo amato compagno di vita sono convolati a nozze.

In occasione di una data così importante, Orietta Berti condivide uno scatto del giorno del loro matrimonio su Instagram accompagnato da una romantica dedica.

"Buon anniversario a me e ad Osvaldo...buon anniversario a noi. Il 14 marzo 1967 di 57 anni fa (o se preferite 55 anni) ci univamo in matrimonio. Un anno in piú di emozioni, gioie, esperienze, sacrifici, sorprese e... Tanti ricordi che questa meravigliosa vita insieme ci regala ogni giorno. Abbiamo sempre condiviso tutto nella passione e nel rispetto", sono le parole piene d'amore che Orietta Berti scrive nella didascalia del post.

Orietta Berti racconta l'amore per il marito Osvaldo a Verissimo

Nel giugno del 2023, Orietta Berti aveva parlato nello studio di Verissimo della sua storia d'amore con Osvaldo Paterlini. "Mi ricordo che mi ha colpito questo ragazzo in trench, tutto serio, mentre gli altri facevano gli spiritosi", aveva ricordato la cantante. "A un certo punto Osvaldo ha lasciato il suo lavoro per seguirmi nel mio lavoro che non conosceva per niente. È stato bravo perché per tanti anni mi ha seguita solo lui. Poi è stato poco bene e si è stancato, e gli è subentrato mio figlio Otis. Ora invece c'è mio figlio Omar", aveva raccontato Orietta Berti a Silvia Toffanin.