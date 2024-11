Oriana Sabatini, la dedica a Paulo Dybala per il compleanno

Instagram: @orianasabatini

Oriana Sabatini dedica un post sui social al marito Paulo Dybala per il suo 31esimo compleanno. La cantante e modella argentina ripercorre il loro primo anno da marito e moglie: "Quest'anno ci siamo sposati, ci siamo messi in tiro e poi completamente struccati mentre cercavamo di capire come togliermi un'acconciatura senza lasciarmi calva. Abbiamo pianto dallo stress – o meglio, io piangevo e tu mi dicevi che sarebbe andato tutto bene".

Oriana continua: "Abbiamo viaggiato, cucinato pasta, riso con amici e famiglia. Sarà difficile superare le montagne russe che ci sono state quest'anno, ma, con tutto il cuore, spero che qualunque desiderio tu esprima in questo compleanno diventi realtà. Per un altro anno di tutto questo e molto di più. Buon compleanno amore mio, ti amo fino all'infinito".

Ad accompagnare la dedica, una serie di foto che ritraggono la coppia in teneri momenti: dal matrimonio alla quotidianità di una cena preparata insieme, passando per giornate in spiaggia e momenti di felicità condivisi con amici e famiglia.

Il matrimonio di Oriana Sabatini e Paulo Dybala

Lo scorso luglio, Dybala e Sabatini si sono uniti in matrimonio con una cerimonia religiosa a Buenos Aires. La proposta, avvenuta davanti alla Fontana di Trevi, aveva sorpreso Oriana, che durante un’intervista a Verissimo aveva raccontato: "Non me l'aspettavo, pensavo fosse uno scherzo. Ho detto subito sì".

Per la cantante, il matrimonio rappresenta un sogno realizzato: "Dico sempre a Paulo che questa è la mia Coppa del Mondo", aveva confidato, aggiungendo: "Lui è incredibile. Ho trovato una bella persona per vivere la vita".