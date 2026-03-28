Il cantante Opi, 24 anni, rivela di essere single: "Non sono fortunato in amore. Non c'è ancora nella mia vita, ma spero di trovarlo presto. Però l'amore mi ha aiutato a scrivere le canzoni". È single anche il ballerino Antonio, 19 anni: "A parte per la danza e per mia mamma, l'amore non c'è nella mia vita. Sto aspettando quella giusta anche se penso che siano cose che accadono, non lo decidi tu".

Michele, 21 anni, è fidanzato con Sofia. "Ci siamo incontrati al mare. Dopo mia mamma, è la seconda persona che ha creduto in me. Lei è appassionatissima di Amici e, prima di quest'anno, lo guardavamo sempre insieme, era un appuntamento imprescindibile. Quest'anno invece l'ha guardato con me lì".

