Serata all'insegna della musica per Olly e Ultimo, protagonisti di un video in cui cantano Balorda nostalgia. Nella clip pubblicata sul profilo TikTok del cantante ligure, i due artisti interpretano il brano vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo accompagnati solo dalla chitarra, dimostrando come le loro voci si sposino alla perfezione insieme.

Non si tratta del primo incontro tra i due, che già a fine febbraio avevano condiviso alcuni scatti di una cena insieme. E se da una parte Ultimo, che ha appena pubblicato il suo nuovo singolo Bella davvero, si appresta a vivere un'altra estate di concerti negli stadi, dall'altra il vincitore del Festival di Sanremo 2025 Olly sta per vivere i live nei palazzetti, per poi ritrovare i suoi fan all'Ippodromo di San Siro in due serate già sold out.