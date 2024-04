L'attore ed ex giocatore di football americano è scomparso all'età di 76 anni dopo aver combattuto contro il cancro

Addio a O. J. Simpson. L'attore ed ex giocatore di football americano è scomparso all'età di 76 anni dopo aver combattuto contro il tumore alla prostata. A darne l'annuncio è stata la famiglia di O. J. Simpson, che in un tweet ha scritto: "Il 10 aprile nostro padre, Orenthal James Simpson, si è arreso alla sua battaglia contro il cancro. È scomparso circondato dai suoi figli e dai suoi nipoti".

Nato a San Francisco nel 1947, O. J. Simpson è c onsiderato uno dei più grandi giocatori nella storia del football, tanto da essere stato inserito nella Pro Football Hall of Fame. Vanta anche una brillante carriera da attore. Ha preso parte a diversi film, ma è noto soprattutto per il ruolo di Nordberg nella trilogia di Una pallottola spuntata.

O. J. Simpson è stato un personaggio anche molto controverso: fu accusato dell'omicidio della sua ex moglie Nicole Brown e dell'amico Ronald Lyle Goldman. È stato coinvolto anche in altre vicende giudiziarie minori: fu accusato di furto, di uso illegale di apparecchiature elettroniche.

Era papà di Arnelle (1968), Jason (1970) e Aaren (1977-1979) - annegata a soli due anni nella piscina di famiglia - avuti dalla prima moglie Marguerite L. Whitley, e di Sydney Brooke (1985) e Justin Ryan Simpson (1988), avuti dalla seconda moglie Nicole Brown.