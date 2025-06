Nina Zilli​​ festeggia il secondo compleanno della figlia Anna Blue

Nina Zilli ha festeggiato il secondo compleanno della figlia Anna Blue, avuta il 2 giugno del 2023 con il compagno Danti, all'anagrafe Daniele Lazzarin.

"Tanti auguri mia sirenetta. Il 2 giugno di 2 anni fa i nostri cuori da 2 sono diventati 3, oggi però sembrano un milione, che battono all’unisono gridando il tuo nome, ogni giorno più forte: Blue. Ti amiamo più di tutto, buon compleanno cucciolotta", ha scritto la cantante, 45 anni, sui social, pubblicando alcuni momenti della festa.

Nina Zilli e la maternità

Nina Zilli aveva annunciato di essere in attesa del primo figlio con Danti, rapper e autore di brani di numerosi cantanti italiani, a gennaio del 2023. In un monologo a Le Iene, la cantante aveva parlato della sua prima gravidanza: "La bambina che nascerà ha un bel temperamento, e credo che sarà lei a insegnarmi tutto".

Anna Blue è nata il 2 giugno del 2023. Pochi mesi dopo Nina Zilli aveva parlato della maternità: "Mia figlia è una bella tipetta tosta che non si lamenta mai: solo per fame. La sua via di comunicazione è il pianto, ha questi occhioni giganti che dicono simili ai miei", aveva raccontato Nina Zilli a La Stampa.

A proposito della sua vita da mamma, aveva aggiunto: "Mi sono avvicinata alla maternità non sapendo nulla, ma credo che questi piccoli esseri celestiali siano loro a insegnarci tutto. Imparo a conoscerla ed è sempre più bello, iniziamo ora a parlare con gli occhi. L'ho portata ovunque, è 'la bambina con la valigia'".