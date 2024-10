L'intervista 26 ottobre 2024

Nina Sophie Rima: "Sono uscita dal tunnel della droga grazie all'incidente"

La modella e influencer parla a Verissimo dell'incidente in seguito al quale ha perso una gamba: "Ero felice di essere viva. L'incidente ha tirato fuori una parte di me che altrimenti non sarebbe emersa"