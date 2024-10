Nina Sophie Rima: "Denuncerò il mio stupratore"

La modella e influencer parla per la prima volta della violenza sessuale subita all'età di 15 anni: “Sono cinque minuti che durano una vita"

Nina Sophie Rima parla per la prima volta in tv della violenza sessuale subita all'età di 15 anni: "Ero convinta di essermelo meritata e che fosse colpa mia. Mi sono sentita sbagliata per troppi anni".

Durante l'adolescenza la modella e influencer era caduta nella trappola della droga a causa della quale è poi venuta a contatto con la persona che ha approfittato di lei. Ripensando a quei momenti: "Sono cinque minuti che durano una vita. Io sono riuscita a parlare dell'accaduto solo un anno dopo, oggi però dico che bisogna parlarne e farsi aiutare".

Nonostante siano passati diversi anni dalla bruttissima esperienza, oggi Nina Sophie Rima è pronta a denunciare il suo stupratore: "Denuncerò. Allora non l'avevo fatto perché c'erano di mezzo le sostanze ed ero molto spaventata, ma lo farò anche se ci vuole coraggio, per questo prima vorrei iniziare un nuovo percorso di terapia ".