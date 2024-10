Una giovane donna che non ha mai perso il sorriso nonostante tutto quello che la vita le ha tolto: sabato 26 ottobre a Verissimo la storia di Nina Sophie Rima.

Chi è Nina Sophie Rima

Nata a Milano nel 1999, Nina Sophie Rima, 25 anni a novembre, è un'influencer e lavora come attrice e modella. La sua infanzia e adolescenza sono state segnate dall'assenza del padre e da un rapporto difficile con la madre. Trascorre i primi anni della sua vita a Milano con la mamma e la sorella maggiore. Durante l'adolescenza, la madre, per seguire un nuovo amore, decide di lasciare Milano con le figlie e trasferirsi in un piccolo paese in montagna.

Lasciata spesso a casa da sola, Nina conduce una vita sregolata, segnata da amicizie sbagliate e arriva a cedere alle droghe. A 15 anni la sua adolescenza viene segnata dal trauma dello stupro, di cui ha parlato per la prima volta nel suo libro Tutto quello che non ti aspetti.

Nina Sophie Rima e l'incidente in cui ha perso la gamba

A 17 anni arriva un'altra grandissima prova per Nina: perde la gamba sinistra in seguito a un incidente in scooter.

Lo scorso aprile, in occasione dell'anniversario dell'incidente, la modella e influencer aveva scritto sui social: "Sette anni fa in questo giorno perdevo una gamba, il mio piede sinistro, cinque dita, un neo e una voglia sul polpaccio. Forse anche un po’ di innocenza. Quell’incidente però non si è portato via la mia vita, ne la voglia di viverla. La spensieratezza, i sogni, la speranza. La voglia di tornare in piedi e mettercela tutta. Sono passati 7 anni, e non sono qui a dirvi che è stato semplice, anzi. È tosta, lo è ogni giorno. Ma la vita va avanti, gli anni passano e io mi rendo conto che, con o senza gamba, sono qui, sono viva e sto costruendo un futuro che era inimmaginabile per me un tempo. Finché c’è vita c’è speranza e io ne sono circondata, grata per l’amore che respiro ogni giorno".

Dopo una lunga riabilitazione, Nina Sophie Rima si trasferisce a Como insieme alla sorella e inizia a lavorare come influencer. Nel 2024 debutta come attrice nel ruolo di Greta nella serie di Canale 5 I Fantastici 5 con Raoul Bova.

Durante una vacanza in Sicilia, conosce Giuseppe Nolfo che sposa nel 2023. Dalla loro storia d'amore sono nate due figlie Ella Noa (2022) e Lea Luna (2024).