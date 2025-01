Nikita Pelizon

Davanti agli ostacoli della vita non ha mai smesso di credere in sé: Nikita Pelizon è pronta a raccontarsi a Verissimo, sabato 1 febbraio alle 16.30 su Canale 5.

Nikita Pelizon è nata a Trieste il 20 marzo 1994. Entrambi i suoi genitori sono Testimoni di Geova e la modella ha spesso raccontato che ciò ha condizionato molto la sua infanzia e adolescenza. A 16 anni era sul punto di sposarsi, per poi tirarsi indietro e scegliere un'altra vita. All'età di 18 anni è andata via di casa, come avevano già fatto i suoi fratelli Jessica e Raffaele.

È riuscita a costruirsi una nuova vita lavorando come modella e facendo diverse esperienze in televisione. Nel 2022 ha partecipato a Pechino Express, dove ha conosciuto l'amica Helena Prestes. Nikita ha anche preso parte alla settima edizione del Grande Fratello Vip, aggiudicandosi la vittoria. Tra gli altri programmi a cui ha partecipato: Temptation Island ed Ex on the beach, oltre ad essere stata ospite a L'Isola dei Famosi.

Il 13 gennaio 2025, Nikita Pelizon è tornata nella Casa più spiata d'Italia per fare una sorpresa all'amica Helena Prestes.