Nikita Pelizon, l'intervista in 100 secondi

Dall'adolescenza difficile in cui è arrivata a pensare al suicidio ai recenti problemi di salute: Nikita Pelizon si è raccontata a Verissimo.

Nikita Pelizon è cresciuta in una famiglia di Testimoni di Geova che in adolescenza è arrivata a pesarle: "È come se fino ai 16 anni avessi portato una maschera, volevo vivere la mia vita, provare il mondo fuori dalla religione. Arrivo a scappare di casa, ma la polizia mi riporta indietro". È in quel periodo che la vincitrice della settima edizione di Grande Fratello Vip arriva a pensare al suicidio: "Continuavo a ripetermi questa cosa: 'Se io non posso vivere come voglio, e non ho deciso di venire io qua, potrò almeno decidere quando andarmene?', quindi farla finita". Di recente, Nikita Pelizon ha affrontato un periodo complicato, segnato da un grave problema di salute: "Ho un problema al cuore che mi ha causato un'ischemia l'anno scorso. A marzo dovrò operarmi". Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Nikita Pelizon a Verissimo.