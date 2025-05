Nicolò Filippucci svela a Verissimo chi sono state le due persone più importanti all'interno di Amici24. "Francesca Bosco e Pietro (aka TrigNO ndr) sono state le due persone con cui ho legato di più", afferma il cantante, 18 anni. Nicolò ammette anche di sentire molto la mancanza di TrigNO fuori dalla scuola: "L'ho sempre visto come un fratello maggiore, c'è sempre stata una grande complicità tra noi due".

In merito invece all'amicizia con Francesca Bosco, Nicolò dice: "Lei mi ha aiutato molto ad aprirmi, a cercare di parlare delle mie emozioni. La ringrazio tanto per questo perché è riuscita a farmi sbloccare tanto anche sul palco. È stata fondamentale in questo percorso".

A Verissimo Nicolò Filippucci ha parlato anche dell'amore: "Non credo di essermi mai innamorato davvero anche se ho avuto dei momenti in cui ho provato sensazioni forti". Alla domanda perché tra tante coppie nate ad Amici24, lui non abbia trovato la persona giusta, il cantante ha risposto: "Forse essendo molto disciplinato, l'amore non era quello che cercavo".