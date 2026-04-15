Nicole Kidman diventerà una "doula della morte". L'attrice, 58 anni, ha spiegato di aver deciso di intraprendere il percorso di formazione per diventare una death doula dopo la scomparsa di sua mamma Janelle nel 2024.



"Mentre mia madre si avvicinava alla fine della sua vita, era sola, e la famiglia poteva fare solo fino a un certo punto", ha spiegato Nicole Kidman durante un intervento all’Università di San Francisco, come riportato dal San Francisco Chronicle. "Tra me e mia sorella abbiamo così tanti figli, le nostre carriere e il nostro lavoro, e volevamo prenderci cura di lei perché mio padre non era più con noi. Ed è stato allora che ho pensato: ‘Vorrei che esistessero persone nel mondo che fossero lì semplicemente per sedersi accanto, in modo imparziale, e offrire conforto e assistenza", ha aggiunto l'attrice, mamma di Isabella Jane (nata nel 1992) e Connor Anthony (nato nel 1995) - adottati durante il matrimonio con Tom Cruise - e di Sunday Rose (nata nel 2008) e Faith Margaret (nata tramite madre surrogata nel 2010), avute con l'ex marito Keith Urban. "Questo fa parte della mia crescita e di una delle cose che imparerò", ha affermato l'attrice, consapevole che la sua idea potrebbe "sembrare un po’ strana”.



Secondo l’International End-of-Life Doula Association, la death doula, conosciuta anche come doula di fine vita, è "una figura non medica che offre un accompagnamento personalizzato e compassionevole alle persone, alle famiglie e alla loro rete di assistenza mentre affrontano e attraversano la morte, il lutto e la mortalità. Una doula di fine vita sostiene l’autodeterminazione e fornisce supporto psicosociale, emotivo, spirituale e pratico per favorire la dignità durante tutto il processo del morire".

Figlia di Antony David Kidman e Janelle Ann MacNeille, Nicole Kidman ha perso il papà nel 2014 e la mamma nel 2024. L'attrice ha appreso della scomparsa della mamma mentre si trovava al Festival di Venezia per essere premiata con la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile in Babygirl. Costretta a lasciare l'Italia a causa del grave lutto, in un comunicato Nicole Kidman aveva dichiarato: "Sono arrivata a Venezia per scoprire poco dopo che la mia bellissima e coraggiosa madre, Janelle Ann Kidman, era appena scomparsa. Sono sotto shock e devo tornare dalla mia famiglia, ma questo premio è per lei. Mi ha plasmata, mi ha guidata e mi ha resa ciò che sono. Il mio cuore è spezzato".