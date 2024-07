Nicolas Vaporidis annuncia: "Sto per sposarmi"

L'attore e imprenditore annuncia in un'intervista che sposerà la fidanzata Ali, con cui vive a Londra: "Vorrei dei figli, sono pronto"

Nicolas Vaporidis sposerà la fidanzata Ali. L'attore e imprenditore, 42 anni, lo ha annunciato in un'intervista a Repubblica: "Tra due settimane mi sposo. La mia futura moglie si chiama Ali".

"Stiamo insieme da un po'. Lei è metà italiana e metà inglese", aggiunge riguardo alla storia con la fidanzata, a cui era già legato quando nel 2022 partecipò a L'Isola dei Famosi. "Mi manca una persona che ho a Londra", disse nel corso del reality per poi pubblicare sui social una foto insieme ad Ali dopo la vittoria dell'Isola. Riguardo al loro futuro insieme: "Vorrei dei figli, sono pronto. Il resto preferisco tenerlo per me".

Nicolas e Ali vivono a Londra, dove l'attore gestisce due ristoranti. Sulla decisione di lasciare il cinema, nell'intervista a Repubblica dice: "Non ero più felice. Il mio lavoro era diventato solo un lavoro. Non c'era più quella gioia che avevo provato all'inizio. Ho capito che dovevo mollare".

Alla domanda se oggi sia felice, risponde: "Lo sono. E lo sono molto di più di quando ho fatto Notte prima degli esami. Sono grato".