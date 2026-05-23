A Verissimo, Nicola Marchionni torna a parlare della madre, scomparsa nel corso della sua esperienza ad Amici, durante la quale le aveva dedicato una coreografia per onorarla.

Il ballerino ripercorre il rapporto con lei: "Mamma aveva fatto di tutto per farmi sognare anche dopo alti e bassi, lei ha sempre creduto in me. Ci sono stati momenti in cui ho dubitato tanto. La mamma voleva questo per me".

Nicola Marchionni parla anche del legame con Alessandra Celentano, che lo ha supportato nel superare la perdita: "La maestra mi ha dato tanta fiducia sin dall'inizio quindi non volevo deludere le sue aspettative. Questa cosa mi ha dato un sacco di forza".

Nel corso dell'intervista arriva anche il videomessaggio del fratello Cristian: "Abbiamo avuto un lutto. È stato un evento doloroso perché non è stato un evento singolo ma un processo. Io e mio fratello siamo rimasti molto uniti. Mia madre sarebbe stra orgogliosa di mio fratello".

Nicola risponde commosso alle parole del fratello: "Il mio fratellone è una colonna portante. È molto più forte di me".