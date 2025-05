Nek e Patrizia Vacondio, l'intervista doppia delle figlie per i 25 anni di matrimonio

Dal primo incontro al segreto del loro amore: il cantante e la moglie svelano alcuni dettagli inediti della loro storia in un'intervista a sorpresa per le nozze d'argento

Nek e Patrizia Vacondio festeggiano 25 anni di matrimonio e per l'occasione svelano alcuni dettagli inediti della loro storia in un'intervista doppia, a sorpresa, delle figlie Beatrice, 14 anni, e Martina, 30 anni.

Del primo incontro, Filippo Neviani - questo il vero nome di Nek - e Patrizia Vacondio raccontano alle figlie: "Il papà si è avvicinato per primo. Eravamo a casa di amici". Per il cantante, 53 anni, e la moglie è stato un colpo di fulmine. "Ho pensato: 'È l'uomo della mia vita'", rivela Patrizia Vacondio. Nek aggiunge: "Ho pensato fosse meravigliosa, una visione". Sono andati infatti a vivere insieme dopo pochi mesi e dopo qualche anno si sono sposati. La coppia rivela anche la colonna sonora della loro storia d'amore: Can't Help Falling in Love di Elvis Presley.

Entrambi rispondono allo stesso modo alla domanda delle figlie su quale sia stato il loro viaggio più bello: "In Sud America". La vacanza più bella? Alle Maldive. Patrizia Vacondio rivela il segreto di un rapporto così duraturo: "Sono tre parole: scusa, grazie, posso". Alla domanda su una pazzia fatta per amore, lei risponde: "Trenta ore di volo in tre giorni per vederlo poche ore", lui dice: "Tornai a casa dal Messico per stare qualche ora con lei". In 25 anni di matrimonio, Patrizia ha imparato da Nek "la determinazione e la chiarezza", il cantante ha imparato dalla moglie a "pensare prima di parlare". "Papà è unico, è il mio amore": Patrizia Vacondio conclude così l'intervista. "La mamma per me è la vita": è la conclusione di Nek.

Nek e Patrizia Vacondio, la storia d'amore

Insieme dalla fine degli anni '90 e sposati dal 28 maggio del 2000, Nek e Patrizia Vacondio nel 2010 sono diventati genitori di Beatrice. Martina invece è nata da una precedente relazione di Patrizia, ma è stata cresciuta dal cantante come se fosse sua figlia, tanto che la ragazza ha voluto prendere anche il cognome Neviani e farsi accompagnare anche da Nek all'altare nel giorno del suo matrimonio.

Ospite a Verissimo nel 2022, Nek aveva parlato dell'amore per la sua famiglia: "La famiglia per me è tutto. Se la famiglia è okay, io sono okay. Prendo tanta energia da quello che respiro a casa mia".