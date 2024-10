Nek e la dedica a Francesco Renga: "Grazie di tutto. Ti voglio bene"

Nek pubblica sui social una video dedica che celebra il sodalizio artistico con Francesco Renga, a due anni dall'inizio della loro collaborazione.

"Lo ammetto: quando abbiamo deciso di collaborare ero convinto che dopo qualche mese ci saremmo stancati - scrive Filippo Neviani accanto alla clip nella quale scorrono i ricordi insieme al collega - E invece, eccoci qui. Dopo due anni e un tour di 70 concerti. E io mi sento cresciuto dopo tutto questo. Questa forte esperienza la chiamo io. Abituato com’ero a ricevere tutto in prima persona: dagli applausi alle critiche ai complimenti. È stato uno straordinario esercizio di condivisione dove ognuno di noi ha pensato al bene dell’altro senza competizione, solo con voglia di fare musica e divertirsi".

" Posso anche dire che questo progetto ci ha permesso di mostrare una parte diversa di noi - conclude Nek - ma ora è giunto il momento di voltare pagina, caro Francesco. Ci aspettano dunque nuove sfide ma questo nostro viaggio appena concluso resterà sempre un bel capitolo delle nostre carriere. Grazie di tutto. Ti voglio bene".

Nek e Francesco Renga parlano della loro amicizia a Verissimo

Ospiti a Verissimo lo scorso anno, Nek e Francesco Renga hanno raccontato che è stata proprio la loro amicizia a spingerli a collaborare: "Tutto è nato dalla voglia di divertirci e di stare insieme".

I due cantanti hanno poi spiegato come l'essere entrambi padri li abbia legati ancora di più: "Siamo due papà e ci confrontiamo spesso su come crescono i nostri figli. Abbiamo dei valori in comune".