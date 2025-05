Da Cristina Plevani a Camila Giorgi, da Mario Adinolfi a Chiara Balistreri: Veronica Gentili svela i naufraghi e qualche dettaglio sulla nuova edizione dell'Isola dei Famosi.

"Ci saranno tante dinamiche. Abbiamo lavorato proprio sull'idea di comporre un cast multiforme e inaspettato. Abbiamo voluto prendere gli ingredienti più diversi ed esplosivi e vedere cosa succede a contaminarli", afferma la nuova conduttrice de L'Isola dei Famosi, in onda dal 7 maggio su Canale 5. Riguardo ai concorrenti della nuova edizione del programma, Veronica Gentili aggiunge: "Che li mandiamo a fare su quest'isola se non per vederne l'anima? Vedere cosa rimane quando togli loro la fama, la popolarità, gli orpelli. Vogliamo tirare fuori la loro anima e l'essenza".

Parlando dell'avventura in Honduras, la naufraga Camila Giorgi ha detto in un videomessaggio: "Sono veramente molto felice di questa nuova avventura, non vedo l'ora". Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi e Rózsa Tassi, ha detto: "È un concetto talmente diverso dalla mia vita attuale che non so proprio cosa aspettarmi". Nunzio Stancampiano, ballerino ed ex concorrente di Amici, ha affermato: "Vengo da un'isola e come Colombo andrò a conquistare un'altra isola".

Mario Adinolfi ha affermato invece: "L'attesa di vedere quello che accadrà è sicuramente un'emozione molto forte". Tra i naufraghi anche Chiara Balistreri, che aveva raccontato la sua storia a Verissimo. Prima della partenza ha detto: "Sono molto contenta di quest'esperienza, ho tante aspettative, sono abbastanza resiliente quindi spero di farcela".