Natalia Paragoni, la figlia Ginevra mostra gli orecchini: “Abbiamo fatto i buchi ai lobi”

Natalia Paragoni mostra sui social la figlia Ginevra, di un anno e mezzo, con gli orecchini: "Come quelli della mamma"

Natalia Paragoni pubblica sui social un video insieme alla piccola Ginevra, di un anno e mezzo, avuta insieme al compagno Andrea Zelletta. Mamma e figlia mostrano una piccola novità. "Ginevra fai vedere gli orecchini? Sono belli, come quelli della mamma", dice l'influencer, 27 anni, nel filmato, precisando: "Oggi abbiamo fatto i buchi ai lobi".

Insieme dal 2019, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono diventati genitori di Ginevra a luglio del 2023. Ospiti a Verissimo avevano condiviso le emozioni per la nascita della figlia. "Ho assistito al parto ed è stata l'esperienza più bella della mia vita, unica. Ho tagliato anche il cordone ombelicale", aveva detto Andrea Zelletta.

Natalia Paragoni non ha nascosto di aver avuto delle difficoltà dopo il parto: "Ho sofferto di Baby blues. L'arrivo di Ginevra è stato un cambiamento tosto. Ho avuto un attimo di vuoto. Piangevo tantissimo. Alcune volte avevo paura di lasciarla ad altri, altre invece avevo come un rifiuto verso di lei perché temevo di poterle fare male. Per fortuna c'erano Andrea e mia mamma, lei mi ha dato la scossa giusta".