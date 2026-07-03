"Non c'è un modo semplice per dirlo o per parlare di tutto questo. Ma alla fine dello scorso anno a nostra figlia Whimsy è stato diagnosticato un tumore": con queste parole la modella e influencer Nara Smith, 24 anni, annuncia la diagnosi della terza figlia, di due anni, avuta con il modello Lucky Blue Smith, 28 anni.
"Quando abbiamo notato qualcosa di sospetto, l'abbiamo portata al pronto soccorso, ma i medici non riuscivano a capire esattamente di cosa si trattasse. Così siamo andati dal nostro pediatra e ricordo ancora che all'improvviso si fece molto silenzioso e calmo. In quel momento mi è crollato il mondo addosso", racconta in un video sui social Nara Aziza, che con Lucky Blue Smith ha altri tre figli Rumble (2020), Slim (2022) e Fawnie (2025).
La modella continua il doloroso racconto: "Non so se fosse il mio istinto, o semplicemente l'intuizione di una madre, ma la prima cosa che ho pensato è stata: 'Ha un tumore'. Con molta calma ci ha detto di portarla al più vicino ospedale pediatrico per ulteriori accertamenti. Io e Lucky siamo saliti in macchina e l'abbiamo portata lì".
Nara Smith ricorda il momento della diagnosi: "Dopo numerose radiografie, ecografie e infine una biopsia, ci hanno chiamati subito per dirci che aveva un tumore. Ci hanno anche spiegato che si era già diffuso e che Whimsy doveva iniziare immediatamente la chemioterapia".
La modella spiega anche il motivo per cui ha deciso di parlare apertamente della malattia della figlia: "Abbiamo deciso di condividere la nostra storia nella speranza di offrire conforto a qualcun altro o magari di spingere qualcuno a farsi controllare qualcosa che sta rimandando da tempo".
La diagnosi della terza figlia è arrivata poco dopo la nascita, nel 2025, della quarta figlia della coppia: "Scoprire tutto questo e affrontarlo nel periodo successivo al parto, prendendomi allo stesso tempo cura degli altri nostri figli a casa, trascorrendo molto tempo in ospedale con Whimsy e cercando anche di conciliare il lavoro, è stato davvero impegnativo. Trovare un equilibrio è qualcosa con cui lotto ogni singolo giorno".
"Ci sono giorni un po' più facili e giorni davvero molto duri. Tutto ciò che posso fare è dare il massimo e cercare di essere presente in ognuno di questi aspetti della mia vita nel miglior modo possibile. Spero che condividere questa esperienza possa dare un po' di conforto a qualcun altro e farvi sentire meno soli nel vostro percorso, qualunque esso sia", conclude Nara Smith, sposata con Lucky Blue dal 2020. Il modello ha anche una quinta figlia, Gravity, avuta nel 2017 da una precedente relazione.