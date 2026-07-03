"Non c'è un modo semplice per dirlo o per parlare di tutto questo. Ma alla fine dello scorso anno a nostra figlia Whimsy è stato diagnosticato un tumore": con queste parole la modella e influencer Nara Smith, 24 anni, annuncia la diagnosi della terza figlia, di due anni, avuta con il modello Lucky Blue Smith, 28 anni.

"Quando abbiamo notato qualcosa di sospetto, l'abbiamo portata al pronto soccorso, ma i medici non riuscivano a capire esattamente di cosa si trattasse. Così siamo andati dal nostro pediatra e ricordo ancora che all'improvviso si fece molto silenzioso e calmo. In quel momento mi è crollato il mondo addosso", racconta in un video sui social Nara Aziza, che con Lucky Blue Smith ha altri tre figli Rumble (2020), Slim (2022) e Fawnie (2025).



La modella continua il doloroso racconto: "Non so se fosse il mio istinto, o semplicemente l'intuizione di una madre, ma la prima cosa che ho pensato è stata: 'Ha un tumore'. Con molta calma ci ha detto di portarla al più vicino ospedale pediatrico per ulteriori accertamenti. Io e Lucky siamo saliti in macchina e l'abbiamo portata lì".



Nara Smith ricorda il momento della diagnosi: "Dopo numerose radiografie, ecografie e infine una biopsia, ci hanno chiamati subito per dirci che aveva un tumore. Ci hanno anche spiegato che si era già diffuso e che Whimsy doveva iniziare immediatamente la chemioterapia".