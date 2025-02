Naomi Campbell, la nuova foto con il figlio: "Il ragazzo di mamma"

instagram_@naomi

Naomi Campbell condivide nelle storie su Instagram una rara foto insieme al figlio. I due si tengono per mano mentre camminano verso un aereo fermo sulla pista di decollo. "Il ragazzo di mamma", è la tenera didascalia a corredo dello scatto. Didascalia accompagnata anche da un cuore rosso. La top model, 54 anni, è molto riservata sulla sua vita privata. Nel 2021 era diventata madre per la prima volta di una femmina e lo aveva annunciato con una foto condivisa sui social e accompagnata da questa didascalia: "Una bellissima piccola benedizione mi ha scelta per essere sua madre. Sono così onorata di avere questa anima gentile nella mia vita, non ci sono parole per descrivere il legame eterno che ora condivido con te, mio piccolo angelo. Non c'è amore più grande". Mentre nel 2023 ha avuto il secondo figlio, un maschio, anche lui annunciato sui social: "Tesoro mio, sappi che sei custodito oltre misura e circondato d'amore dal momento in cui ci hai onorato della tua presenza. Un vero dono di Dio, benedetto! Benvenuto piccolo". I due figli, una femmina e un maschio, sono nati da madre surrogata, come lei stessa aveva spiegato al Sunday Times durante un'intervista.