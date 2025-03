Lino Banfi e Nadia Cassini

Il 18 marzo 2025 è scomparsa a 76 anni Nadia Cassini, malata da tempo. Lino Banfi ha condiviso sui social un ricordo dell'attrice simbolo della commedia sexy all'italiana, il cui vero nome era Gianna Lou Müller. "È la prima volta che faccio un annuncio sui social, non ero abituato né mi voglio abituare perché non è una bellissima cosa, fa sempre male al cuore", dice il comico nel filmato pubblicato su Instagram, parlando poi della scomparsa dell'attrice.

Lino Banfi spiega: "So che ultimamente soffriva molto per un male che aveva incurabile. Mi è dispiaciuto tanto, perché mi sono venuti in mente come dei flash adesso, di una bella carriera. Era una brava donna, una brava ragazza".

L'attore racconta poi un aneddoto che aveva come protagonista l'attrice e sua madre: "Era una nobildonna americana ed era venuta a trovarla a Livorno, dove stavamo iniziando un film. Io facevo il colonnello, lei non sapeva dire colonnello e diceva 'coglionello'. Abbiamo tenuto fissa nel film questa battuta. E la mamma si meravigliò molto che io portai un'orchidea a lei e una a Nadia. Io le dissi che era una mia abitudine". Lino Banfi conclude il suo toccante messaggio così: "Ho un bel ricordo, ciao Nadia".