Murat Ünalmış, l'attore turco protagonista de La rosa della vendetta dove interpreta Gulcemal, torna ospite a Verissimo nel weekend del 12 e 13 ottobre.

Murat Ünalmış è nato nella città di Kayseri nel 1981. Anche se da piccolo sognava di diventare un atleta, dopo la laurea in Economia ha studiato recitazione a Istanbul. Il suo primo ruolo è arrivato nel 2003. Da allora ha recitato in tantissime serie tv e in diversi film molto apprezzati in Turchia.

Ottiene popolarità in Italia e a livello internazionale grazie al ruolo di Demir in Terra amara.

L'attore ha recentemente avuto un figlio con la moglie Albena İlieva (Nutiye Akar). Murat Ünalmış aveva annunciato proprio a Verissimo che sarebbe diventato papà, svelando anche che sarebbe nato un maschietto.