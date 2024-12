Pochi giorni dopo Natale, l'attore turco Murat Ünalmış - molto amato in Italia grazie ai suoi ruoli nelle serie Terra Amara e La rosa della vendetta - condivide sui social un carosello di foto ricordo di momenti trascorsi in famiglia. Insieme a lui negli scatti si vedono la moglie Albena İlieva (Nutiye Akar) e il figlio della coppia, Selim. "Il giorno che passa è una vita intera", scrive Murat Ünalmış, 43 anni, nella didascalia delle foto pubblicate su Instagram.

Murat Ünalmış e Albena İlieva si sono sposati nel settembre del 2023 e, nell'aprile del 2024 hanno dato il benvenuto al loro primo figlio.

Ospite a Verissimo lo scorso ottobre, l'attore aveva svelato il nome del primogenito: "Si chiama Selim".

Riguardo la vita da papà, Murat Ünalmış aveva raccontato: "Sta andando bene, essere padre è una sensazione meravigliosa. Sono felice e molto orgoglioso di provare questa grande emozione".

Parlando del figlio aveva aggiunto: "È un bambino tranquillo, non ci fa stancare per niente. La notte ci lascia dormire: si addormenta verso le nove e poi la mamma si sveglia una o due volte per allattarlo".