L'attore turco Murat Ünalmış, 43 anni, condivide sui social un carosello di fotografie in compagnia della moglie Albena İlieva (Nutiye Akar) e del figlio Selim. Nelle foto i genitori tengono in braccio il figlio mentre sta nevicando. "Cuore di bambino, speranze bianche come la neve", è la didascalia che accompagna la raccolta di foto. Una frase che si conclude con tre cuori rossi.

L'attore (famoso per aver recitato in Terra amara e La rosa della vendetta) e la moglie si sono sposati nel 2023 e un anno dopo hanno avuto Selim.

Murat Ünalmış parla della paternità a Verissimo

Ospite a Verissimo, Murat Ünalmış aveva parlato così della sua vita da papà: "Sta andando bene, essere padre è una sensazione meravigliosa. Sono felice e molto orgoglioso di provare questa grande emozione". E del figlio aveva detto: "È un bambino tranquillo, non ci fa stancare per niente. La notte ci lascia dormire: si addormenta verso le nove e poi la mamma si sveglia una o due volte per allattarlo".

Sempre a Verissimo, l'attore turco aveva anche raccontato di aver assistito al parto. "Sono sempre stato accanto a mia moglie, non ho lasciato la sua mano neanche un secondo. Ho voluto essere presente ed è stato come partorirlo insieme", aveva spiegato in quell'occasione.