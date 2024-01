L'attore turco Murat Ünalmış, volto di Demir in Terra amara, sarà ospite a Verissimo, in onda sabato 13 e domenica 14 gennaio su Canale 5

Murat Ünalmış, l'attore turco famoso per il ruolo di Demir Yaman in Terra Amara, sarà nuovamente ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo, in onda il 13 e 14 gennaio alle 16.30 su Canale 5.

Murat Ünalmış è nato nella città di Kayseri nel 1981. Dopo la laurea in Economia, ha studiato recitazione a Istanbul. Il suo primo ruolo è arrivato nel 2003. Da allora ha recitato in tantissime serie tv e in diversi film molto apprezzati in Turchia.

L'attore si è recentemente sposato per la seconda volta, dopo che in passato era già stato legato a Birce Akalaya, anche lei attrice.

Anche altri interpreti della celebre soap sono stati ospiti di Verissimo come: l'attrice Hilal Altınbilek (Zuleyha), Uğur Güneş (Yilmaz) e Melike Ipek Yalova (Mujgan).