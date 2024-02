Murat Ünalmış, la dedica alla moglie: “Sei il senso della mia vita”

L'attore turco, che ha interpretato Demir in Terra amara, pubblica sui social alcuni scatti insieme alla moglie Albena İlieva (Nutiye Akar) in occasione del suo compleanno: "Sei la madre di mio figlio"

Murat Ünalmış ha dedicato sui social dolci parole alla moglie Albena İlieva (Nutiye Akar) in occasione del suo compleanno.

"Buon compleanno mio caro amore. Sei il senso della mia vita, la madre di mio figlio. Ti amo così tanto", ha scritto l'attore turco, che ha interpretato Demir in Terra amara, pubblicando alcuni scatti insieme alla moglie, ex giocatrice di basket di origine bulgara.

Ospite a Verissimo nel 2023, Murat Ünalmış, che ha giocato a basket a livello professionale, aveva parlato della loro storia d'amore: "La mia fidanzata non è un'attrice, ma è un'ex giocatrice di basket come me. Quindi non fa parte del mio lavoro, oggi, ma del mio lavoro precedente".

Murat Ünalmış e Albena İlieva si sono sposati a settembre del 2023, dopo tre anni insieme.

Tornato a Verissimo a gennaio del 2024, l'attore turco aveva annunciato che erano in attesa di un bambino: "Tra poco si aggiungerà una terza persona al nostro viaggio. Sto per diventare papà di un maschietto".