Murat Ünalmış, chi è Gulcemal de "La rosa della vendetta"

L'attore turco Murat Ünalmış è il protagonista della serie turca La rosa della vendetta, dove interpreta Gulcemal. Aveva già ottenuto popolarità in Italia grazie al ruolo di Demir, che ha ricoperto in Terra amara. Conosciamo meglio la vita privata e la carriera di Murat Ünalmış.

Murat Ünalmış: dagli esordi nella recitazione al matrimonio e il primo figlio

Murat Ünalmış, 43 anni, è nato il 23 aprile 1981 a Kayseri, in Cappadocia. A 14 anni si trasferisce a Istanbul per frequentare il liceo e gioca nella squadra giovanile di basket. Interessato alla recitazione fin da bambino, il suo sogno d'infanzia era diventare un atleta. Frequenta la scuola di recitazione Akademi di Istanbul e lavora come modello per pagarsi gli studi.

Nel settembre del 2023 sposa Albena Ilieva (Nutiye Akar) e ad aprile del 2024 è nato il loro primo figlio.

Cahit Gök (Vefa) e Murat Ünalmış (Gülcemal Şahin) in una scena de La rosa de la vendetta

Dopo alcuni ruoli al cinema e in tv, nel 2018 viene scelto per interpretare Demir in Terra amara conquistando il pubblico italiano e internazionale. Nella soap, Demir Yaman, ricco imprenditore di Cukurova, si innamora di Zuleyha e le chiede di sposarlo. Lei accetta perché ricattata: Zuleyha continua ad amare Yilmaz. Per questo Demir e Yilmaz si scontrano e tentano di uccidersi.

Nel 2023, l'attore è il protagonista de La rosa della vendetta accanto a Melis Sezen. Murat è Gulcemal, abbandonato quando era ancora bambino dalla madre. La donna lascia i figli per scappare con l’uomo che ama, che verrà ucciso proprio da Gulcemal. Una volta cresciuto, Gulcemal è una persona incapace di amare, fino a quando incontra Deva.

Nel video sopra, la storia di Murat Ünalmış.