08 settembre 2025

Lady Gaga eletta artista dell'anno agli MTV VMA 2025

Lady Gaga ha trionfato agli MTV VMA 2025 aggiudicandosi quattro statuette, compreso il prestigioso riconoscimento di artista dell'anno

Lady Gaga agli MTV VMA 2025
Credito: Getty Images

Domenica 7 settembre, alla UBS Arena di Elmont di New York, si sono svolti gli MTV VMA 2025. Nel corso della serata, condotta da LL Cool J, si sono celebrati i migliori nomi della musica internazionale, premiati con l'iconica statuetta che riprende un astronauta sulla luna. Ad aggiudicarsi ben quattro premi Lady Gaga, compreso l'ambito Artista dell'anno. La cantautrice di origini italiane ha vinto anche nelle categorie Miglior collaborazione con il brano "Die With A Smile" con Bruno Mars, Miglior regia e Miglior art direction con il singolo "Abracadabra". All'edizione 2025 degli MTV Video Music Awards Lady Gaga aveva ottenuto un totale di 12 nomination.

Una cerimonia, quella degli MTV VMA 2025, che ha premiato e celebrato anche altre artiste donne, come Ariana Grande, che si è aggiudicata tre statuette con "Brighter Days Ahead" (Video dell'anno, Best pop e Best long form video) e Sabrina Carpenter, eletta Miglior artista pop e vincitrice nelle categorie Miglior album e Migliori effetti visivi.

Mariah Carey è stata premiata con il Video Vanguard Award, premio speciale che celebra la carriera dell'artista.

