Il 9 luglio 2006 l'Italia vinceva i Mondiali di calcio. A vent'anni dalla Coppa del Mondo, molti Vip hanno ricordato sui social quella notte magica. "9 luglio 2006. Guardate dove siete, perché non ve lo dimenticherete mai! Guardate con chi siete, perché non ve lo dimenticherete mai", ha scritto Fabio Caressa, pubblicando sui social il video del gol decisivo che segnò la vittoria dell'Italia. "Che sogno!", ha scritto Francesco Totti, pubblicando una sua foto del 2006 con la Coppa del Mondo.

Gianluigi Buffon ha condiviso una lunga riflessione su Instagram: "Ci sono giorni che non appartengono solo a chi li ha vissuti. Appartengono a un Paese intero. Il 9 luglio 2006 è uno di quei giorni. Vent’anni dopo, quel ricordo conserva la stessa forza: l’abbraccio di un gruppo straordinario, la gioia di milioni di italiani, l’orgoglio di aver indossato quella maglia e di aver scritto insieme una pagina di storia. Oggi celebriamo quel traguardo con gratitudine, ma anche con un po’ di amaro in bocca. Perché sarebbe stato bello ricordare quell’impresa mentre l’Italia era ancora una volta protagonista sul palcoscenico più importante del calcio mondiale. Ma l’amore per l’azzurro non cambia e non passa mai. È un legame che attraversa il tempo, le vittorie, le delusioni e le ripartenze. Quella notte resterà per sempre una delle pagine più belle della nostra storia. E continuerà a ricordarci cosa significa rappresentare l’Italia".

Nel video sopra, i Vip ricordano la vittoria ai Mondiali 2006.