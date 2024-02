Mischa Barton, la relazione con Ben McKenzie: Marissa e Ryan di The O.C. stavano davvero insieme

L'attrice Mischa Barton ha rivelato di aver frequentato fuori dal set il collega Benjamin McKenzie durante le riprese di The O.C. in cui hanno interpretato gli iconici Marissa Cooper e Ryan Atwood

Marissa Cooper e Ryan Atwood erano davvero una coppia, dentro e fuori dal set di The O.C. A 20 anni dall'arrivo della serie cult in Italia, la conferma arriva dalla protagonista Mischa Barton, che ha interpretato proprio Marissa.

"Sì, non era solo sullo schermo", ha detto l'attrice nel podcast Call Her Daddy riferendosi alla relazione con il collega Benjamin McKenzie, che nella serie interpretava il co-protagonista Ryan. Mischa Barton oggi ha 38 anni, ma quando ha indossato per la prima volta i panni di Marissa ne aveva solo 17.

"Per me era complicato perché ero arrivata sul set come una bambina, sentivo che avevo bisogno di crescere in fretta per recitare con persone più grandi di me", ha affermato l'attrice. E ha rivelato che quella con Benjamin McKenzie, oggi 45enne, era la sua prima relazione: "Non avevo frequentato nessuno prima, ero vergine".

La loro storia ha complicato il lavoro sul set: "Era il mio primo ragazzo, non avevo idea di quello che stavo facendo. Ci siamo tuffati in questa cosa troppo in fretta". E quando si sono lasciati le cose erano addirittura peggiorate: "Mi sono sentita sopraffatta dalla situazione".

Ma quella tra Mischa Barton e Benjamin McKenzie non è l'unica relazione sul set di The O.C. che poi si è trasformata in una storia nella vita reale. Anche gli altri due co-protagonisti Adam Brody e Rachel Bilson, dal 2003 al 2006, sono stati una coppia, come i loro due personaggi Seth Cohen e Summer Roberts.

Oggi però la vita dei quattro ex ragazzi di The O.C. ha preso direzioni diverse: Benjamin McKenzie è sposato con Morena Baccarin e ha due figli; Adam Brody, che oggi ha 44 anni, è sposato con Leighton Meester (Blair Waldorf di Gossip Girl): la coppia ha due figli; Rachel Bilson, oggi 42enne, ha avuto una figlia con Hayden Christensen.