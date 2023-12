Mirko Brunetti racconta a Verissimo cos'è successo durante la relazione con Greta e smentisce di aver cercato un bambino con l'ex fidanzata.

"C'è stato un momento in cui, in un attimo di passione, abbiamo avuto paura che fosse successo qualcosa, ma per fortuna poi tutto è andato bene, non c'è stata nessuna gravidanza e nessun aborto", afferma Mirko.

L'ex inquilino del Gf aggiunge che "si sarebbe preso le sue responsabilità" se Greta fossa rimasta incinta: "I miei genitori hanno avuto mio fratello a 17 anni, quindi mi sarei preso le mie responsabilità se Greta avesse voluto".

Mirko però smentisce le ricostruzioni secondo cui lui stesso avrebbe voluto diventare papà con Greta: "Non cercavamo un bambino, non lo volevamo in quel momento".

Anche se ammette che si sono trovati a sognare il loro futuro insieme: "Dicevamo 'chissà tra qualche anno cosa potrebbe succedere'".