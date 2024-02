Dopo aver riaperto il suo cuore a Perla Vatiero, Mirko Brunetti si racconta sabato 24 febbraio a Verissimo.

Dal dolore della separazione dei genitori al rapporto difficile con la madre, dal suo esordio nel calcio all’amore, che lo ha portato ad avvicinarsi alla tv: nella vita dell'ex concorrente di Temptation Island e del Grande Fratello ci sono stati diversi momenti intensi, che hanno segnato il suo percorso, come la relazione con Greta Rossetti e la storia d'amore finita e poi ricominciata con Perla Vatiero.

La storia di Mirko Brunetti

Mirko Brunetti è nato a Rieti nel 1997. Ha studiato Economia e Management e durante gli studi ha lavorato nella catena di locali della sua famiglia.

Mirko in passato ha giocato anche a calcio, ricoprendo il ruolo di portiere in competizioni semi-professionistiche, e al GF ha raccontato quanto gli sia dispiaciuto non continuare la carriera di calciatore.

"Ho mollato il calcio dopo aver giocato in Eccellenza e in serie D come portiere. Ho deciso di smettere a 23 anni per alcuni problemi che avevo a casa. L’ho fatto dopo la separazione dei miei genitori e ho sofferto tantissimo. Vivevo solo per il calcio e questo è il rimpianto più grande della mia vita”, aveva raccontato nella Casa.

Mirko Brunetti e il difficile rapporto con la madre: la sorpresa al GF

Mirko Brunetti, dopo la separazione dei genitori, aveva vissuto alcuni attriti con la madre Marcella, dalla quale si era allontanato per alcuni anni.

L’ex concorrente del Grande Fratello, che aveva fatto il suo ingresso nella casa a ottobre, non ha parlato con la madre per quattro anni, cercando poi di recuperare il loro rapporto la scorsa estate, durante la sua partecipazione al programma di Canale 5 Temptation Island.

Mirko, che riteneva la madre “possessiva e controllante”, aveva accusato la donna anche di aver cercato di metterla contro il padre, con il quale al GF ha raccontato di avere un “rapporto molto viscerale”, nonostante si vedano raramente.

Mirko Brunetti nella Casa aveva ricevuto la visita a sorpresa della madre, che aveva detto al figlio: “Ho sentito che molte volte hai parlato del nostro rapporto. Mi sono resa conto che sono stata molto pressante con te, anche se non ti ho mai tarpato le ali. L’ho fatto sempre per non farti fare degli errori ed evitare, quindi, le delusioni. Evidentemente l’ho fatto in maniera sbagliata. Ti chiedo scusa, e sai quanto mi costa farlo”.

“Ti voglio bene e sono molto orgogliosa di te, come anche tuo padre e tuo fratello David. Devi essere forte e credere in te stesso. Non devi pensare agli altri”, aveva detto mamma Marcella al figlio, che prima di partecipare al GF aveva preso parte a Temptation Island con l’ex fidanzata Perla Vatiero, entrata nella Casa come concorrente a novembre.

Mirko Brunetti e la storia d’amore con Perla Vatiero

Mirko Brunetti e Perla Vatiero si sono conosciuti a Rieti, quando Perla, a soli 12 anni, era andata nella città laziale con i genitori, amici degli zii di Mirko.

I due, dopo un anno e mezzo dall’inizio della loro relazione, avevano deciso di andare a convivere: Perla si era trasferita a Rieti da Mirko, ma la vicinanza aveva portato a una crisi della coppia.

La coppia, a giugno del 2023, aveva quindi deciso di partecipare a Temptation Island per mettere alla prova il loro rapporto. Mirko e Perla, dopo vari confronti nel programma di Canale 5, si erano lasciati: Mirko aveva iniziato una storia con la tentatrice Greta Rossetti, mentre Perla si era frequentata per un breve periodo con il tentatore Igor Zeetti.

Mirko Brunetti e la relazione con Greta Rossetti

Terminato il programma, la storia tra Mirko e Greta era andata avanti per qualche mese, ma i due si erano poi lasciati per alcune incomprensioni. Quando Mirko è entrato nella Casa del Grande Fratello ha affermato di essere “in pausa di riflessione” con Greta, ma di “non sentirsi single”.

Il ravvicinamento tra Mirko e Perla

Il 16 novembre Perla aveva fatto il suo ingresso al GF come concorrente. La coppia piano piano aveva riscoperto il loro feeling, e Mirko aveva iniziato ad avere dubbi su Greta, che è entrata come nuova concorrente del programma il 2 dicembre.

Nella Casa, Perla e Mirko avevano avuto modo di confrontarsi e affrontare discorsi importanti. “Ho sempre ammesso di aver sbagliato tante cose in passato con te e di averti fatto male, ma le cose che hanno fatto male a me sono più grandi”, aveva spiegato in lacrime Perla in un'occasione. La coppia aveva ribadito più volte che tra loro era rimasto un enorme affetto.

Uscito dalla Casa del Grande Fratello lo scorso dicembre, Mirko Brunetti aveva voluto però mettere un punto sia alla storia con Perla che alla relazione con Greta. Ospite a Verissimo dopo il Gf, Mirko si era dichiarato single e aveva assicurato: "Con Perla è finita, non sono innamorato di Greta".

Mirko e il ritorno con Perla

Nei mesi lontano dall'ex fidanzata, Mirko Brunetti ha avuto modo di riflettere sulla loro relazione. A inizio febbraio, l'ex inquilino del Gf ha prima avuto un confronto con Perla e poi ha avuto modo di entrare qualche giorno nella Casa per parlare con lei.

La sua permanenza nel Gf era stata però interrotta bruscamente e Mirko, che non ha avuto modo di salutare Perla, le ha scritto una lettera in lacrime: "Perlì non sapevo che non sarei tornato, e stavolta ti scrivo io con le lacrime agli occhi. Distaccandoci così ho capito che la razionalità non ci porta da nessuna parte e che ho ancora bisogno di passare del tempo con te".

Nella puntata del Grande Fratello del 19 febbraio, Mirko e Perla hanno ufficialmente deciso di dare un'altra possibilità alla loro storia d'amore.

Riguardo ai giorni di permanenza nella Casa, Mirko aveva detto: "Sono stati tre giorni che mi hanno travolto completamente perché ho messo a nudo le mie debolezze e le mie insicurezze. Per le sensazioni che ho sentito posso dire che è ancora amore". Perla aveva aggiunto: "Si vedeva che tra di noi c’era tanta confusione, ma siamo riusciti a capire che il sentimento non è mai svanito. Ce lo siamo anche detti. L’unica certezza è che l’amore tra di noi non è mai finito". Ora Mirko è pronto a parlare di questo nuovo capitolo della sua vita.