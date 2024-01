Miriam Leone, dalla fascia di Miss Italia al primo figlio

Miriam Leone è diventata mamma. Nata a Catania, in Sicilia, il 14 aprile del 1985, dopo il liceo classico, si è iscritta alla Facoltà di Lettere e Filosofia all'Università di Catania.

Nel 2008 si è aggiudicata la fascia di Miss Italia. Il concorso di bellezza le ha aperto le porte del mondo dello spettacolo: ha iniziato prima a lavorare in TV come conduttrice per poi appassionarsi alla recitazione. Nel 2010, Miriam Leone ha debuttato come attrice sia sul grande schermo sia in TV: ha recitato in tantissimi film di successo, da In guerra per amore di Pif al kolossal internazionale I Medici. Ha vestito i panni di Eva Kant nel film Diabolik e anche in Diabolik - Ginko all'attacco!. Per il suo lavoro ha ottenuto due Nastri d'argento e una candidatura al David di Donatello.

Nel 2021 Miriam Leone ha sposato Paolo Carullo nella chiesa di Santa Maria La Nova a Scicli, in Sicilia. L'attrice aveva conosciuto il manager e musicista siciliano un paio di anni prima in Toscana. "Non avevo l'esigenza di sposarmi, ma quando ho incontrato mio marito ho detto: Con lui sì. È proprio la persona che ha fatto la differenza", aveva raccontato a Verissimo.

Miriam Leone ha annunciato a inizio agosto di essere in attesa del loro primo figlio. "Sono davvero felicissima, questo è un figlio desiderato, ed ero felice anche prima, in un modo diverso", aveva dichiarato in un'intervista a Vanity Fair.

Orlando Leone Carullo è nato il 29 dicembre 2023. "Amore infinito… grazie alla vita, a mio marito Paolo, alla nostra famiglia. Siamo felicissimi", scrive su Instagram.

