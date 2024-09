Miriam Leone, la dedica al marito per l’anniversario

Miriam Leone ha pubblicato su Instagram una foto ricordo del suo matrimonio in occasione del terzo anniversario. Insieme allo scatto, l'attrice ha condiviso anche delle dolci parole dedicate al marito Paolo Carullo: "Happy Anniversary Amore mio. I’ll tell you tutto dopo. I sing Ammore!", ha scritto aggiungendo delle stelline e un cuore.

Miriam Leone e Paolo Carullo si sono sposati il 18 settembre 2021 nel Santuario di Santa Maria la Nova, a Scicli (Ragusa), dopo una storia di circa due anni. A seguito del matrimonio, il loro amore è stato incoronato dall'arrivo di Orlando, nato il 29 dicembre 2023.

Miriam Leone e l'amore per Paolo Carullo condiviso a Verissimo

Ospite a Verissimo, Miriam Leone aveva parlato del matrimonio con Paolo Carullo e della loro storia d'amore.

"La vita è imprevedibile, perché non sentivo l'esigenza di sposarmi, però quando ho incontrato mio marito, ho detto: Con lui sì", aveva detto l'attrice di 38 anni, che aveva raccontato a Silvia Toffanin anche il primo incontro con il manager e musicista di 43 anni.

"Lui è siciliano come me, ma ci siamo conosciuti a una festa in Toscana. Lui lavora e vive a Milano, quindi mi sono trasferita qui. È una bellissima città, anche se mi manca la mia terra, il mare, la vita semplice che facevo in Sicilia", aveva spiegato Miriam Leone.

