Instagram @mirandakerr

Miranda Kerr è diventata mamma per la quarta volta. La top model australiana - famosa per essere stata in passato uno degli Angeli di Victoria's Secret - ha accolto il figlio Pierre con il marito Evan Spiegel, imprenditore americano celebre per essere il co-fondatore dell'applicazione di messaggistica istantanea Snapchat.

"Siamo felicissimi dell'arrivo del nostro piccolo raggio di sole, Pierre Kerr Spiegel. Non potremmo essere più entusiasti di accogliere il nostro quarto figlio nella nostra famiglia. Mi sento davvero fortunata", ha scritto la modella di quasi 41 anni su Instagram, condividendo uno scatto di una copertina con il nome del figlio e un paio di calzini gialli per il nuovo arrivato.

Tra i tanti commenti al post, anche quello di Katy Perry che, aggiungendo un cuore, ha scritto: "Angelo". "Goditi ogni secondo", ha commentato, invece, Kourtney Kardashian.

"La scelta del nome di Miranda ed Evan per il loro bambino appena nato potrebbe essere un toccante omaggio all’amato nonno della modella, Peter, scomparso nel febbraio 2021 dopo una battaglia contro il cancro", ha fatto sapere il Daily Mail a proposito del nuovo arrivato, il cui nome Pierre è una variante francese di Peter. Miranda Kerr aveva annunciato l'attesa del quartogenito lo scorso settembre proprio su Snapchat: "Sono così entusiasta di annunciare che sono incinta del mio quarto figlio, che è un maschietto".

Miranda Kerr ed Evan Spiegel, legati da quasi 10 anni, insieme hanno avuto anche i figli Hart, 5 anni, e Myles, 4, mentre la top model è mamma anche di Flynn, 12 anni, nato dal matrimonio con Orlando Bloom, dal quale aveva divorziato nel 2013.

Miranda Kerr ed Evan Spiegel, la storia d'amore

Miranda Kerr ed Evan Spiegel si sono conosciuti a novembre del 2014, in occasione di una cena al MoMa di New York, e a luglio del 2016 hanno annunciato il loro fidanzamento ufficiale.

La coppia è convolata a nozze in gran segreto il 28 maggio del 2017 con una cerimonia intima con parenti e amici celebrata nel giardino della villa di Los Angeles dell'imprenditore. Nel 2018 la coppia ha accolto il loro primo figlio, Hart, e nel 2020 il secondogenito Myles.

Miranda Kerr e la maternità: "Era destino che avessi quattro figli"

Miranda Kerr lo scorso dicembre aveva parlato della maternità in un'intervista: "Da ragazzina ero sempre all'aperto, mi arrampicavo sugli alberi, andavo in moto. Forse era destino che avessi quattro figli, mi trovo bene a giocare con loro", aveva raccontato a Vanity Fair.

"Con loro non ci si annoia mai. Hanno caratteri molto diversi, ognuno ha la sua personalità. Flynn ha 12 anni ed è un artista. Hart ha 5 anni ed è un mago dei Lego, ha già la mente da ingegnere. Myles ha 4 anni ed è un prodigio: l’anno scorso ha fatto un puzzle di Monet tutto da solo. Vederli crescere è uno spettacolo e un privilegio, e pur essendo diversi, hanno tutti in comune la gentilezza e il rispetto per gli altri. Questa è la cosa che mi rende più orgogliosa, questo fondamento di bontà che condividono", aveva aggiunto la modella.

"Sono sempre stata materna: a tre anni, quando vedevo mia mamma allattare mio fratello, andavo ad allattare la mia bambola. Sono cresciuta anche con i cugini, stare in mezzo ai bambini è sempre venuto naturale per me", aveva spiegato Miranda Kerr.