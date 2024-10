Milo Ventimiglia diventerà papà, l'annuncio della moglie sui social

L'attore statunitense, noto per i suoi ruoli in This is us e Una mamma per amica, diventerà papà come annunciato dalla moglie sui social

Milo Ventimiglia, l'attore statunitense noto per i suoi ruoli nelle serie This Is Us e Una mamma per amica, diventerà papà.

"Bimbo a bordo!" con queste parole Jarah Mariano, moglie di Milo Ventimiglia, ha annunciato con degli scatti sui social che la coppia aspetta un bambino.

I due scatti condivisi dalla top model trentanovenne la ritraggono su una tavola da surf in una splendida località delle Hawaii, dove Jarah è nata.

Milo Ventimiglia, 47 anni, è nato in California e ha origini italiane da parte della famiglie del padre che ha radici napoletane. Dopo l'esordio televisivo in un ruolo minore in Willy, il principe di Bel-Air, la notorietà dell'attore tra il grande pubblico è arrivata quando ha interpretato il personaggio di Jess Mariano nella serie cult Una mamma per amica.

Dal 2016 è tra i protagonisti della pluripremiata serie This Is Us in cui interpreta il personaggio di Jack Pearson, un ruolo per cui ha ricevuto tre candidature come miglior attore in una serie drammatica agli Emmy Awards.

Milo ha conosciuto la modella Jarah Mariano nel 2022 mantenendo il rapporto il più possibile lontano dai riflettori della stampa. A fine 2023 i due si sono sposati alle Hawaii in una cerimonia riservata a pochi intimi.