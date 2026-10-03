Milo Infante e i 20 anni di matrimonio con Sara Venturi: "Lei è la mia roccia"

Milo Infante parla a Verissimo della lunga storia d'amore con la moglie Sara Venturi, con cui è sposato dal 2006. "Sara è la mia roccia. Io amo molto il mare e lei è la roccia contro cui si infrange l'onda. Sara c'è sempre. Siamo una coppia che al di là di tutto sta bene insieme. Non abbiamo bisogno dell'esterno, di uscire, di circondarci di amici. Noi stiamo bene a casa. Quando arrivo a casa, ci sono Sara e Daniele e per me basta così, tutto il resto resta fuori", racconta il giornalista, 58 anni.



Nel 2008 Milo Infante e Sara Venturi sono diventati genitori di Daniele. Della paternità, il giornalista racconta: "Io sembro quello severo, ma in realtà mia moglie, che sembra tanto dolce, è quella severa. Quando Daniele vuole qualcosa viene da me e io cedo miseramente".