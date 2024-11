Michelle Hunziker, lo scatto amarcord con Eros Ramazzotti e la figlia Aurora: “Questa foto ha 27 anni”

Michelle Hunziker condivide su Instagram un tenero scatto di 27 anni fa insieme a Eros Ramazzotti e la figlia Aurora.

"E pensare che oggi hai un batuffolo così tu stessa" scrive Michelle a proposito del primo figlio di Aurora, Cesare, avuto con il compagno Goffredo Cerza. La conduttrice poi aggiunge: "Trovata oggi questa foto che ha solo 27 anni".

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: "È bello stare insieme in grande amicizia"

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si sono conosciuti nel 1995. In un'intervista, Michelle aveva dichiarato: "Quando ci siamo conosciuti lui era un grande cantautore e io una ragazzina appena arrivata in Italia. Presa dal panico ho preso il treno e sono scappata, convinta che non potessi interessargli davvero. Ma lui è venuto a cercarmi a casa. Mia mamma aveva pensato fosse uno scherzo". Nel 1996 è nata la loro figlia Aurora e nel 1998 si sono sposati. Nel 2002 è arrivata la separazione e poi il divorzio. Con il passare degli anni, i due si sono ritrovati e hanno recuperato il loro rapporto. "È bello ritrovarsi, riunirsi, stare insieme in grande amicizia. Fa bene a tutta la nostra famiglia" aveva dichiarato Michelle a Verissimo nel 2021.