Michelle Hunziker nonna, la foto delle figlie con il nipotino: "Non potrei essere più felice"

Michelle Hunziker condivide sui social una foto al mare di tutte e tre le figlie con il nipotino Cesare Augusto, avuto dalla primogenita Aurora.

"Non potrei essere più felice", scrive la conduttrice a corredo dello scatto pubblicato nelle sue storie su Instagram. Pubblicando un'altra foto delle figlie Sole, 10 anni, e Celeste, 9 anni, con Cesare, aggiunge: "Le zie".

Michelle Hunziker a Verissimo "Sono fiera di fare la nonna"

Ospite a Verissimo Michelle Hunziker aveva parlato della sua vita da nonna del nipotino Cesare Augusto, nato a marzo del 2023.

"Amo tenerlo la notte con me, perché sento i versetti che fanno i bebè e di cui mi stavo dimenticando. Stamattina, quando ho riconsegnato Cesare per la poppata, poi me ne sono tornata a casa e ho portato a scuola le mie figlie piccole", aveva detto parlando delle figlie Sole e Celeste Michelle Hunziker, che ad aprile del 2023 aveva condiviso sui social alcuni dolci momenti con sue tre figlie e il piccolo Cesare Augusto.

“Ora sono fiera di essere nonna e faccio la nonna, ma anche la mamma. Stanotte ho voluto dare una mano ad Auri e Goffo. Ragazzi uscite, divertitevi che Cesare lo tengo io, gli ho detto, e ho fatto anche la notte. Non ho chiuso occhio, ma per l'emozione. I versetti notturni del neonato sono musica per me. Io trasgredisco un po' alle regole che mi dà Aurora. Mi dico: Ne ho cresciuti tre, faccio a modo mio. Mi dicono di tenere acceso sempre il rumore bianco quando dorme, ma io non lo metto. Mi dicono che a mezzanotte devo dargli il latte mentre dorme, invece poi gli faccio fare il ruttino e stiamo svegli fino all'una e mezza. Con me Cesare dorme tutta la notte", aveva spiegato Michelle Hunziker.

"Io sono proprio mamma, lo sono sempre stata: avevo 19 anni quando ho avuto Auri. Essere nonna non è più bello che essere madre, sicuramente è un'emozione diversa. Perché hai più esperienza", aveva continuato Michelle, che aveva ricordato anche il momento in cui Aurora le aveva svelato di essere incinta: "Eravamo insieme in Sardegna. Un giorno Aurora mi dice che ha un ritardo e un paio di giorni dopo ho sentito l'urlo: Mamma! Ho capito subito. E dire che, quando io avevo 40 anni e lei 20, le avevo detto di sbrigarsi a diventare una mamma giovane e lei mi aveva risposto che non ci pensava proprio", aveva aggiunto la conduttrice.