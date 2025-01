Michelle Hunziker e le figlie sotto l'aurora boreale: "Un sogno che si avvera"

La conduttrice trascorre l'inizio del 2025 in Lapponia, Finlandia, insieme alle figlie Sole e Celeste

Instagram: @therealhunzigram

Michelle Hunziker inaugura il 2025 con un viaggio in Lapponia, Finlandia, insieme alle figlie Sole (2013) e Celeste (2015) . La conduttrice condivide su Instagram un carosello di foto che ritraggono il trio illuminato dalle spettacolari aurore boreali.

"Quante sere abbiamo sognato con le mie bambine di vedere le aurore boreali dal vivo… di essere così fortunate da intraprendere un viaggio di 4 giorni e poter assistere ad uno degli spettacoli più belli della natura… abbiamo pianto insieme dalla gioia e ce lo ricorderemo per sempre", scrive Michelle nella didascalia.

Il viaggio non si è limitato all'osservazione delle aurore boreali. Durante il soggiorno a Ivalo, località famosa per i suoi scenari invernali, Michelle e le figlie hanno vissuto una serie di esperienze tipiche del luogo: gite in motoslitta, incontri ravvicinati con le renne ed escursioni nella natura incontaminata.

Nel frattempo, Aurora Ramazzotti, primogenita di Michelle, ha trascorso le festività in Kenya con il compagno Goffredo Cerza e il piccolo Cesare, di cui Michelle si dice innamorata: "Quando mi chiama nonna mi sciolgo", aveva dichiarato a Verissimo.

Il rapporto con le figlie più piccole resta comunque al centro della sua vita: "Sono gelose del nipotino Cesare. Se lo contendono e a volte ci rimangono male, ma è bellissimo vedere il loro amore".