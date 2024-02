Michelle Hunziker condivide sui social alcuni ricordi speciali legati alla figlia Aurora Ramazzotti. "Quando piove, mi piace andare nel mio studio e sfogliare gli album dei ricordi…", ha esordito la conduttrice a corredo dello scatto amarcord di un dolce abbraccio con la primogenita. "… con lo straccetto che non poteva mancare altrimenti erano cavoli amari per tutti", ha concluso Michelle, aggiungendo un cuore ad altre tenere immagini della primogenita avuta nel 1996 con l'ex marito Eros Ramazzotti.

"Quante volte ci siamo sedute per terra a vedere insieme l'album dei ricordi, quello che ti piaceva tanto? Talmente tanto, che l'abbiamo completamente usurato. 1996... ed eccoti qui, stavi arrivando, eri un bebè bellissimo. Quanto ero orgogliosa di essere mamma a 19 anni e quante ne abbiamo vissute e passate insieme. 27 anni di vita con il mio grande amore. Ti amo tanto, sei una figlia veramente tanto desiderata", aveva raccontato Michelle Hunziker in un video condiviso sui social a dicembre, in occasione del 27esimo compleanno di Aurora. "Sono davvero orgogliosa di te e fiera di quello che sei oggi. Mi emoziono a rivedere queste immagini. Sei diventata una mamma stupenda, totalmente innamorata del suo bebè, di Goffredo e della sua famiglia", aveva aggiunto la conduttrice, riferendosi al piccolo Cesare Augusto, il figlio avuto da Aurora Ramazzotti a marzo dello scorso anno con Goffredo Cerza.

Michelle Hunziker a Verissimo: "Io e Aurora siamo così legate da essere in simbiosi"

Michelle Hunziker, ospite a Verissimo, ha parlato spesso del suo rapporto con la figlia Aurora Ramazzotti. "Io e Aurora siamo cresciute insieme, e abbiamo vissuto delle cose incredibili. Siamo così legate da essere in simbiosi", aveva raccontato la conduttrice, che dal 6 marzo torna a raccontarsi su Canale 5 nel suo one-woman show in tre serate-evento dal titolo Michelle Impossibile & Friends. "Mia madre è la baby-sitter migliore che ci sia ed è pazza di suo nipote: vuole avere Cesare in continuazione", aveva raccontato Aurora, parlando della mamma Michelle Hunziker come nonna. "Io trasgredisco un po' alle regole che mi dà Aurora. Mi dicono di tenere acceso sempre il rumore bianco quando dorme, ma io non lo metto. Mi dicono che a mezzanotte devo dargli il latte mentre dorme, invece poi gli faccio fare il ruttino e stiamo svegli fino all'una e mezza", aveva detto, invece, Michelle Hunziker a Verissimo a proposito del nipotino. "Non avrei mai pensato che lei fosse una guerriera come lo è stata in questo frangente. È diventata mamma dal primo istante in cui ha visto il suo bebè", aveva aggiunto Michelle Hunziker.

