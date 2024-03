Michelle Hunziker: "Doppia Difesa non è una fondazione fantasma ma un progetto di vita"

La conduttrice parla a Verissimo della sua fondazione che assiste le donne vittime di violenza: "La beneficenza non bisogna farla e sbandierarla, bisogna farla e basta"

Michelle Hunziker parla a Verissimo di Doppia Difesa, la fondazione nata per assistere le donne vittime di violenze: "È un viaggio che dura 17 anni".

"Doppia Difesa è nata da una necessità personale. Quando nel 2007 ho avuto un problema di stalking molto pesante, mi sono accorta come in Italia non ci fossero leggi che tutelassero le donne", afferma la conduttrice.

Proprio per colmare il buco normativo, Michelle Hunziker, insieme al suo allora avvocato Giulia Bongiorno, ha creato la fondazione: "La legge sullo stalking e la legge codice rosso sono passate grazie al lavoro di Doppia Difesa".

Michelle Hunziker è decisa a difendere il lavoro della sua fondazione: "Noi ci impegniamo tantissimo. Doppia Difesa non è un gioco, ma un progetto di vita. Non è una fondazione fantasma, ma una fondazione trasparente e onesta".

Riguardo agli attacchi che la sua fondazione ha ricevuto in passato: "La beneficenza non bisogna farla e sbandierarla, bisogna farla e basta. A volte bisogna stare attenti a gettare il fango su realtà che ci mettono tanto cuore".