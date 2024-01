Michelle Hunziker il 24 gennaio compie 47 anni, e il compagno Alessandro Carollo, al quale è legata da alcuni mesi, le ha dedicato un dolce messaggio di auguri sui social.

“Qualche anno fa nasceva questo angioletto biondo, auguri amore mio”, ha scritto l'osteopata romano classe 1982 nelle sue storie su Instagram, aggiungendo un cuore a uno scatto amarcord della conduttrice con in sottofondo le note della canzone Sei la più bella del mondo di Raf.

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo, la storia d’amore

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo, legati dallo scorso autunno, avevano condiviso sui social le prime foto insieme a novembre del 2023.

"Come un tuono... sei arrivata senza chiedere permesso, senza bussare. Hai travolto e stravolto tutto nel modo più bello che potessi immaginare. Un uragano di luce, amore e vita. Quel sorriso che trasmette sempre positività, anche quando siamo in moto, è buio e piove... un angelo biondo, un dono dal cielo, uno spettacolo", aveva scritto su Instagram l’osteopata, aggiungendo alcuni cuori ad alcuni teneri scatti in moto con la conduttrice, che aveva commentato: "Come sempre... mi hai fatto emozionare”.

L'11 novembre, nella puntata speciale di Verissimo in occasione dei 35 anni di Striscia la Notizia, Michelle Hunziker era stata protagonista di una gag con il collega Gerry Scotti. "Quando entra io le controllo la mano e dico: Vediamo se c'è qualche anellino di fidanzamento nuovo", aveva detto il conduttore, prendendo la mano di Michelle.

"Non c'è ancora niente", gli aveva fatto eco Michelle Hunziker, che aveva risposto in modo elusivo alla domanda sul nuovo amore fatta da Silvia Toffanin, che aveva commentato: "Siamo felici per te Michelle".