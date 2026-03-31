Michelle Hunziker, gli auguri per i 3 anni del nipotino Cesare: "Ti amo"

Nel giorno del terzo compleanno del piccolo Cesare, primo figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, Michelle Hunziker condivide nelle storie Instagram un tenero scatto insieme al nipotino.

"Auguri amore mio. La vita si è caricata di luce e di gioia al quadrato da quando ci sei tu. Ti amo", è la dolce dedica della conduttrice per il nipote.

Nella foto, vediamo Michelle Hunziker mentre stringe tra le braccia il nipotino. Ad accompagnare lo scatto anche il brano di Gianna Nannini Ti voglio tanto bene.

Michelle Hunziker e l'amore per il nipote a Verissimo

Ospite a Verissimo insieme a Gerry Scotti, la conduttrice aveva parlato dell'amore che prova nei confronti del nipotino Cesare: "Un po' ci perdiamo questi nipoti perché io sono mamma di due bambine ancora piccole e poi c'è il lavoro. Ho il desiderio di passare più tempo possibile con Cesare perché i bambini crescono troppo velocemente. Il mio desiderio è vivermelo di più".